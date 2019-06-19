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Hakkari'de PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyü yakınlarında yürütülen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı köyü yakınlarında yürütülen operasyonlar kapsamında PKK terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19 Haziran 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Kamışlı köyü Yeşildere mevkiinde bölücü terör örgütü mensuplarınca, güvenlik korucularına yönelik yapılan roketli saldırı sonucu çıkan çatışmada, 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 bölücü terör örgütü mensubu ise yaralanmıştır. Yaralı örgüt mensubunun yakalanmasına yönelik operasyonlar devam etmektedir. Bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde tespit edilen bir sığınak içerisinde; bir adet RPG-7 roketatar, bir adet basma düzenekli EYP (el yapımı patlayıcı), bir adet pil ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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