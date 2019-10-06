Hakkari'de “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” konferansı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın katılımıyla Hakkâri Üniversitesinde “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” konferansı düzenlendi.

Konferansa Vali İdris Akbıyık'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, Prof. Dr. Gassan Mortada, Doç. Dr. Fadıl Ayağan ve üniversite öğrencileri katıldı. Hakkâri Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, Vali İdris Akbıyık bir konuşma yaptı. Vali İdris Akbıyık, “Malumunuz olduğu üzere 2019 yılı Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Fuat Sezgin yılı olarak ilan edildi. Bizde bu vesileyle ülke olarak İslam dünyasının, Türk dünyasının önemli bir bilim adamı olan Fuat Sezgin'i inceleme, okuma, öğrenme fırsatı bulacağız. Fuat Sezgin'in günde 17-18 saat çalıştığını öğrendim. 27 tane dil bildiğini öğrendim. Sonuç olarak da İslam bilim tarihinde, ülkemizde ve Avrupa'da yapmış olduğu çalışmalarda birçok yeni fikir üretmiş, İslam ve Türk dünyasıyla ilgili gerçekleri ortaya koyan bir bilim adamıdır. Bugün de İstanbul Gülhane Parkında müzesi bulunuyor. İstanbul'dayken ben bu müzeleri gezdim ve bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum” dedi.

Daha sonra Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, “Fuat Sezgin kimdir? Nasıl Fuat Sezgin olmuştur?” konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Ardından Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, “İslam düşüncesinin gelişim sürecinde Fuat Sezgin'in rolü”nden bahsetti. Prof. Dr. Gassan Mortada ise, “doğu ve batı da Fuat Sezgin” konulu konuşmayı yaptı.

Programın sonunda Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Vali İdris Akbıyık'a kitap hediye etti.