Hakkari'de Ramazan geceleri cıvıl cıvıl

Hakkari'de Ramazan ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar gece geç saatlere kadar çarşı merkezinde eğlenmenin tadını çıkartıyor.

Hakkari Belediyesi, vatandaşların daha rahat gezebilmeleri için Ramazan ayı boyunca kentin en işlek caddesi olan Bulvar Caddesi'ni iftarın ardından araç trafiğine kapattı. Kapatılan caddeye tezgah kuran seyyar satıcılar; vatandaşlara mısır, çay, gözleme ve değişik yiyecek ve içecekleri satmanın mutluluğunu yaşıyor. Huzur ve güven içerisinde aileleri ile birlikte gece geç saatlere kadar dışarıda dolaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kentin en gözde yerlerinden Valilik Parkı ve Kent Yaşam Merkezinde zaman geçirdiklerini söylediler.

Ramazan şenliklerini özledik

Hakkari Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim'in Ramazan gecelerinde hazırladığı şenliklerin özlemini çektiklerini belirten vatandaşlar, “Başkan Epcim dönemindeki Ramazan geceleri özlemini çekiyoruz. Ramazan şenliklerinde her akşam değişik sanatçılar sahne alıyor ve ilahi seslendiriyordu. Protokol üyeleri halkla beraber bu etkinliklerde kaynaşıyordu. Çocuklara mısır, yetişkinlere ise çay ve değişik ikramlar yapılıyordu. Maalesef artık bunları görmek mümkün değil” diye konuştular.

Hakkari'de hayat gece başlıyor

Bir zamanlar akşam karanlık basmadan önce evlerine kapandıklarını anlatan vatandaşlar, kentte huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte hayatın gece başladığını belirttiler. Vatandaşlar, “Başkan Epcim döneminde yapılan park ve bahçeler Hakkari'ye renk verdi. Kentin her tarafı cıvıl cıvıl. İl dışından gelip burada görev yapanlar fotoğraf çekip sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıyorlar. Batıya göç eten Hakkarili hemşehrilerimiz bile kentin değişen yüzünü görünce inanmaktan güçlük çekiyorlar. Yapılan led aydınlatmalar Hakkari'ye ayrı bir güzellik katıyor. Bu hizmeti bizlere yapanlardan Allah razı olsun. Ramazan gecelerinin hep böyle huzur ve güven içerisinde geçmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştular.