Hakkari'de Ramazan ve korona virüsü denetimleri

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda korona virüse karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde marketlerin yayınlanan genelgelere uyup uymadıkları kontrol edildi. Ramazan ayı ve korona virüsü salgını boyunca vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda alışverişlerini yapmaları için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Amaçlarının vatandaşları bu salgın hastalık döneminde sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak ve sosyal mesafeyi kontrol etmek olduğunu ifade eden belediye ekipleri, denetimlerin devam ettiğini belirttiler.