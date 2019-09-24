Hakkari'de refüj onarım çalışması

Hakkari'nin değişik noktalarında tahrip olan refüjler, belediye ekipleri tarafından onarılmaya başlandı.

Değişik çiçek ve ağaçlarla süslenmiş ve kent merkezine güzel bir görüntü katan refüjler, Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından onarılmaya başlandı. Belediye ekipleri, refüjlerde yerinde çıkan beton blokları onararak, kuruyan çiçeklerin yerine ise yenilerini ekti.

Çarşı merkezinde başlayıp Medeni Sancar Caddesi'ne kadar çalışma başlatan ekipler, refüjlerin bulunduğu tüm noktaların tekrar gözden geçirilip onarılacağını belirttiler.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kentin birçok noktasında bulunan refüjlerde onarım çalışması başlattıklarını ve devam ettiğini belirttiler.