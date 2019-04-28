Hakkari'de renkli pazar

Atlılar Caddesi'nde bulunan eski belediye garajındaki 8 bin metrekare alanda inşa edilen tam donanımlı Kent Park Yaşam Merkezi, ilk defa halk oyunları gösterisine ev sahipliği yaptı. Hafta sonu olması münasebetiyle vatandaşların akın ettiği merkezde çocuklar parkta eğlenirken aileleri ise kamelyalarda ve çim zemine oturarak piknik yaptı.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü halk oyunları ekibi, 400 kişilik amfi tiyatro bölümünde halk oyunları gösterisi sergiledi. Parkta bulunan vatandaşlarda da halk oyunları ekibine eşlik ederek davul zurna eşliğinde halay çekti.

Hakkari'ye bu güzel hizmeti sunanlara teşekkür eden vatandaşlar, burada oturmanın ve dinlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, herkesin bu güzel parkı temiz kullanması ve sahip çıkılmasını istediler.

Batı illerinden Hakkari'ye gelen bazı vatandaşlar ise, Hakkari batıda yanlış anlatıldığı gibi bir şehir olmadığını belirterek, tam tersi huzur ve güvenin hakim olduğunu ve herkesi davet ettiler.