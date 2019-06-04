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Hakkari'de resmi bayramlaşma töreni

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, düzenlenen resmi bayramlaşma töreninde il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.


Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına Vali İdris Akbıyık'ın yanı sıra Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Vali Yardımcısı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkâri Baro Başkanı Av. Zeydin Kaya, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kamu kurum ve kuruluş amirleri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Vali Akbıyık, "Mübarek Ramazan ayını bitirdik. Hepinizin Ramazan Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Aileniz ve çocuklarınızla en güzel bayramların sizlerin olmasını diliyorum" dedi.


Öğretmenevindeki bayramlaşma töreninin ardından Vali Akbıyık, Hakkari Devlet Hastanesini ziyaret ederek, servislerde tedavi gören hastalara ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak bayramlarını kutladı.


Vali Akbıyık, daha sonra sırasıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğünde tertip edilen programlara katılarak güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

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