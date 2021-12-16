Hakkari'de risk azaltma toplantısı

Hakkari'de, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın tanıtım ve değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, sorumlu kurumlar ile STK'ların destekleri ile hazırlanan ‘İl Afet Risk Azaltma Planı'nın tanıtımı ve değerlendirme toplantısı Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç başkanlığında yapıldı. 112 Çağrı Merkez Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Hakkari AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. DR. Ömer Pakiş, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Kılıç, afet öncesi alınan tedbirlerin önemli olduğunu ifade ederek, “Öncelikle afetlere hazır mıyız? Buna bakmak lazım. Özellikle okulların, kamu ve kurumların durumları nasıl onları analiz etmemiz gerekiyor. Afetin ilk saati çok önemli. Devletimiz tüm imkanları ile milletimizin hizmetinde. İlimize ait afet bilgileri çok önemli. Afetler nerede oldu, ne yapmamız gerekiyor geçmiş tecrübelerin bize ileri de ışık olması gerekiyor. Bizim afetlere karşı hazır olmamız lazım. Mevcut durumları değerlendirmemiz lazım" dedi.