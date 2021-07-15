Hakkari'de ‘robotik kitap kafe' hizmete açıldı

Anadolu Gençlik Derneği Hakkari Şubesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı tarafından desteklenen ‘robotik kitap kafe' törenle hizmete açıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Hakkari Şube Başkanı A. Vahit Çiftçi, Anadolu Gençlik Derneği Hakkari Şubesi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı 2020/1 dahilinde ‘robotik kitap kafe'nin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Çiftçi, “Gayemiz gençlerimize sahip çıkmak, ahlaklı bir gençlik yetiştirmek ve yardımcı olmaktır. Burada açılışa teşrif eden herkese teşekkür ederim” dedi.

Açılış törenine AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Saadet Partisi İl Başkanı Rahmi Çiftçi, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ramazan Özdemir, Durankaya Eski Belediye Başkanı ve Kanaat önderi Fatih Keskin ile çok sayıda davetli katıldı.