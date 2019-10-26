Hakkari'de sabaha karşı korkutan yangın

Hakkari'de sabahın ilk saatlerinde çıkan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı saat 05:30 sıralarında Hakkari'nin Biçer Mahallesi Erısan semtinde 4 nüfuslu Azat Garipgazioğlu'nun iki katlı evin alt katında meydana geldi. Gürültü sesi ile uyanan Azat Garipgazioğlu, evin alevler içerisinde olduğunu gördü. Ailesini yara almadan dışarı çıkartmayı başaran Garipgazioğlu hemen itfaiye ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ve mahalle sakinlerinin yardımı ile yangına müdahale edildi. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken ev ise kullanılamaz hale geldi.