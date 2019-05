Hakkari'de ‘Sağlık İçin Hareket Et' yürüyüşü

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde ‘Sağlık İçin Hareket Et Günü' kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde (okul, ev, işyeri) toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı arttırmak, sağlıklı davranışlara ve yaşam tarzlarına teşvik etmek amacıyla 10 Mayıs günü ‘Sağlık İçin Hareket Et Günü' olarak belirlenmişti. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü önünde başlayan ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı yürüyüş, Hakkari Valiliği önünde son buldu. Yürüyüşte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis ve bisiklet etkinliği ile destek vererek, katılımcılara ve vatandaşlara obezitenin azaltılması, toplumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirmesi ve farkındalığı artırmaya yönelik broşür dağıtıldı.

Yürüyüşe Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile öğretmen, öğrenci ve sağlık çalışanları katıldı.