Hakkari'de ‘Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek' ödül töreni

Hakkari Şehir Stadyumu'nda düzenlenen ödül töreninde; futbol, voleybol ve basketbol çerçevesinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de paydaş kurum olarak destek verdiği projede, toplamda 750 sporcu ter döktü ve yapılan müsabakalar sonucunda 250'si dereceye girdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Valimiz Sayın İdris Akbıyık'ın himayelerinde ve destekleriyle 5 yıldır yürüttüğümüz bu projemizde, paydaş kurumumuz olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Emin Yıldırım ve Şube Müdürümüz Erol Hanlıgil'in büyük emekleri, eğitmenlerimiz ile sporcularımızın da gayretleriyle öğrencilerimiz, büyük başarılar elde etti ve bu başarılardan gurur duyduk. Özellikle okul sporlarında, Sayın Valimizin himayelerinde, Türkiye'mizin lokomotif şehri olmaya devam ediyoruz. Altını çizerek ve büyük bir mutlulukla ifade edeyim ki, artık Türkiye birincileri Hakkari'mizden çıkıyor. Hedefimiz, uluslararası arenada, ülkemizi ve bayrağımızı temsil edecek sporcular yetiştirmekti. Bunda da başarılı olduğumuzu hep birlikte müşahede ediyoruz. Ben bu duygularla sporcularımızı yetiştiren eğitmenlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törene; Vali Yardımcısı Talha Battal, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.