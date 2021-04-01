Hakkari'de ‘Sağlıklı Okulumda Bahara Merhaba' etkinliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Berçelan Anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin sağlık çalışanlarıyla yaptığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Çocukların ilkbahar mevsimine sağlıklı ve eğlenceli bir başlangıç yapabilmesi adına Berçelan Anaokulunda ‘Sağlıklı Okulumda Bahara Merhaba' etkinliği kapsamında eğlenceli atölye ve aktivitelerin yanı sıra alanında uzmanlar aracılığıyla çocukların sağlık kontrolleri yapıldı. Çocukların doktor olup muayene de yaptıkları etkinlikle ilgili konuşan Berçelan Anaokulu Müdiresi Esra Çergel Ocak, amaçlarının salgın döneminde sağlık çalışanları için farkındalık oluşturmak, okul öncesindeki çocukların hastanelerin çalışma işleyişini uzmanlar eşliğinde öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirtti. Çocukların mutlu ve zinde olduğunu görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çergel Ocak, "Çünkü sağlıklı nesillere ihtiyacımız var. Etkinlik hem sağlık çalışanları hem de öğretmen ve öğrencilerimiz için bir moral oldu" dedi.