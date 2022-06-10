Hakkari'de sağlıksız gıdaya geçit yok

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir öncülüğündeki zabıta ekipleri, Hakkarililerin sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. İşyerlerini mercek altına alan ekipler, ildeki gıda ürünleri satış noktalarını tek tek denetledi. Zincir ve diğer marketlerde KDV indirimi ve raf ile kasa arasındaki fiyat farklılığı büyük bir titizlikle denetlendi. Denetimler sonucunda bir zincir markette raflarda son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu. Kurallara uymayan işletmelere gerekli yasal işlemler uygulandı. Tutanak tutularak son kullanma tarihi geçen ürünlerin imhası sağlandı. Ekipler, halk sağlığı ve huzuru için ildeki gıda maddelerinin üretim ve satış noktalarındaki denetimlerine devam edeceklerini vurguladı.