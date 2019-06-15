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Hakkari'de sahipli hayvanlara kuduz aşısı yapıldı

Hakkari Kapalı Cezaevinin güvenliğini sağlayan köpekler, sağlık taramasından geçirilerek kuduz aşısı yaptırıldı.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahipli ve sahipsiz tüm hayvanları yönelik başlattıkları kurtarma ve sağlık taraması çalışmaları yöre halkından tam not aldı. Dağ keçisi, keklik, tilki, kartal, baykuş, kedi ve köpek olmak üzere birçok yaralı hayvanı klinikte sağlığına kavuşturarak tekrar yaşam alanlarına geri bırakan belediye veteriner ekipleri, kentteki çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.


Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından Hakkari Kapalı Cezaevi'nin güvenliğini sağlayan köpeklere iç parazit ve dış parazit aşısı ve kuduz aşısı yapıldı. Yetkililer, yöre halkının hayvanlara karşı çok duyarlı olduğunu belirterek en ufak bir vakada kendilerini aradıklarını belirttiler.

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