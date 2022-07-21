Hakkari'de ‘sahne sırası sende' etkinliği

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari'de Hayat Var” sloganıyla düzenlenen ‘sahne sırası sende' etkinliğine gençler büyük ilgi gösterdi.

Altay Caddesi üzerinde bulunan Kent Park alanında belediye tarafından düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Önceki gün halka dev ekranda "Yarının Dünyası" filmini izleten belediye görevlileri, bugün de ‘sahne sırası sende' etkinliğini düzenledi. Orkestra eşliğinde sahnede performansını sergileyen gençler, güzel sesleri ile herkesi kendilerine hayran bıraktı. Sahne performansları ile geceye damga vuran gençler, bu tür etkinliklerin devamını istediler.

Çocukları ile birlikte etkinliğe katılan vatandaşlar ise belediye tarafından düzenlenen etkinliğin kent merkezine ayrı bir renk kattığını söylediler. Bu güzel etkinliklerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür eden vatandaşlar, yapılan etkinlikler sayesinde Hakkari'nin batı illerini aratmamaya başladığını ifade ettiler.