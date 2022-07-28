Hakkari'de ‘Sahne Sırası Sende' etkinliği renkli görüntüler oluşturdu

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari'de Hayat Var” sloganıyla düzenlenen ‘Sahne Sırası Sende' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

İsimlerini görevlilere yazdırarak tek tek sahneye çıkan 7'den 70'e birçok yarışmacı, şarkı seslendirerek performanslarını sergiledi. Açık havadaki Hakkari gecelerine renk katan yarışmacılar, tribündeki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandılar. Sahne alan yarışmacıların performansları ses sanatçıları Mahmut Duman, Bülent, Özgür ve Münür Beyter'den oluşan jüri üyeleri tarafından oylandı.

Kent Park tribünlerini dolduran vatandaşlar, bu güzel etkinliklerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

Her zamanki gibi bazı kadınlar aile bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla gözleme, pasta ve çay standı kurarken, belediyenin dev ekranda halka filimler izletmesi ve sanatçıların sahne almasıyla etkinlik sona erdi.