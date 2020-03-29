Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi

Hakkari'nin Derecik ilçesinde korona virüsünün def edilmesi için 78 kurban kesilerek, 147 aileye dağıtıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan korona virüsüne karşı Türkiye'de alınan önlemler arttırılırken, Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyünde vatandaşlar salgından kurtulmak için kurban kesip dua etti. Salgın ve tüm belaların def edilmesi için kesilen 78 kurbanın etleri ise 147 aileye dağıtıldı.