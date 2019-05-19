Hakkari'de şampiyonluk sevinci

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek puanını 69'a yükseltti ve ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Hakkari'de coşkuyla karşılandı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede her iki takım kıyasıya mücadele etti. Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenmesi üzerine Hakkari'de adeta yer yerinden oynadı.

Galatasaray taraftarları kendin değişik noktalarında bir araya gelerek Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplandılar. Ellerindeki meşaleler ve değişik pankartlarla yürüyüşe geçen taraftarlar çaldıkları davul ve şarkılar eşliğinde tezahüratlarda bulunarak şampiyonluk sevincini kutladılar.

Huzur ve güvenin hakim olduğu Hakkari'de güvenlik güçleri ise noktalarda olası olaylara karşı hazır kıta olarak bekledi. Yaklaşık 1 saat süren sevgisi gösterisi olaysız bir şekilde sona erdi.