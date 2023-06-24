Hakkari'de "Sanat Sokağı' çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediyesi, "Sanat Sokağı' projeleri ile kenti modern görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal, kültürel ve sportif anlamda birçok projeyi vatandaşın hizmetine sunan Hakkari Belediye, kentin alt ve üst yapısına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. '2020 -2023 Dönüşüm' programı çerçevsinde şehir merkezinde birçok mahalle yolunu sıcak asfaltla yenileyen, merkezdeki cadde ve sokaklara modern aydınlatma sistemi kuran belediye, 'Sanat Sokağı' uygulamasına bu sene de devam ediyor. Çevre yolundaki caddelerde hummalı bir çalışma yürüten belediye ekipleri, iki hafta önce başlattıkları çalışmayı bitirmeyi hedefliyor. Çalışmaları yerinde denetleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatı ile başlattıkları çalışmanın devam ettiğini söyledi. Doğal granit özelliği olan Begonit Taşları ile yapılan Özdemirler Sokağı yeni bir görünüme kavuşmuş olacak.