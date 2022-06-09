Hakkari'de sanayi yolunda istinat duvarı çalışması

Durankaya, Bay köyü ve Merzan Mahallesinin birleştiği sanayi yolunda bulunan taş istinat duvarı kış aylarında yağışlarla birlikte çökmüştü. Bölgede gerekli önlemleri alan Hakkari Belediyesi istinat duvarının yeniden yapılması için harekete geçti. Çöken istinat duvarı tamamen kaldırılarak yeni istinat duvarının yapılması için iş makineleri çalışmalarına başladı. Yaklaşık 6 metre yüksekliği bulunan istinat duvarının kış aylarında büyük bir gürültü ile çöktüğünü belirten sanayi esnafı şans eseri can kayıplarının yaşanmadığını belirttiler. Duvarın yeniden yapılması için belediye ekiplerinin çalışma başlattığını anlatan sanayi esnafı, belediye yetkililerine teşekkür ettiler.