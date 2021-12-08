Hakkari'de SANTEK toplantısı yapıldı

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç başkanlığında ‘Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK)' toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç başkanlığında valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca tarafından Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) hakkında bilgilendirme sunumu yapılmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda, Hakkari'de çıkarılan madenler ve ülkeye katkısını artırmaya yönelik bir çalıştay düzenlenmesi ile ulusal ve uluslararası teşvik ve destekler ile ilgili olarak sanayicilere yapılan bilgilendirme faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıya Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Koca, Hakkari Üniversitesinde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Cevher Marin, Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Ahmet Kızılkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, KOSGEB İl Müdürü Cihat Gür, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, Ticaret İl Müdür Vekili Salih Çiftçi, DAKA YDO Koordinatör Vekili Oğuz Tuncay Görür ve İŞGEM Müdürü Aziz Akın katıldı.