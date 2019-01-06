Hakkari'de Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenlendi

Hakkari'de Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma yürüyüşü düzenlendi. 2800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İdris Koç, Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Sanatçı Aydın Aydın ile kurum amirleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Dondurucu soğuğa ve kar yağışına rağmen kayak tesisleri girişinde yürüyüşe geçen kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla 3 kilometrelik zor bir parkurdan sonra kayak tesislerine ulaştı. Burada günün anlam ve önemine binaen açıklamalarda bulunan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, “Bugün vatandaşlarımızla Sarıkamış'taki gibi, Çanakkale'deki gibi ve 15 Temmuz'daki gibi aynı ruhu taşıyoruz. Bugün şehitlerin 104'üncü yıl dönümünde bizde Sarıkamış'ta verdiğimiz 90 bin şehidi anmak ve onların yaşadıklarını bir nebze olsun yaşamak ve hissedebilmek için Mergabütan Kayak Merkezi'nde yürüdük. Bugün biz Sarıkamış'taki gibi Çanakkale deki gibi ve 15 Temmuzdaki gibi aynı ruhu taşıyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle başta Sarıkamış şehitleri olmak üzere Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs'ta, Kore'de, Güneydoğu'da, Kuzey Irak'ta ve Suriye'de şehit olan askerlerimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Vatandaşlar da Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşüne katılmaktan onur duyduklarını ifade ederek, Vali Akbıyık'a teşekkür ettiler.

İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan hatim duasının ardından katılımcılara döner ve pilav ikramı yapıldı.