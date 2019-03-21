İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkâri'de ‘satranç il birinciliği' müsabakası

Hakkari’de düzenlenen ‘satranç il birinciliği’ müsabakası renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkari'de düzenlenen ‘satranç il birinciliği' müsabakası renkli görüntülere sahne oldu.


Hakkâri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakaya, 18 değişik okuldan 100 öğrenci katıldı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilerin ödülleri Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ramazan Özdemir tarafından verildi.


Müsabakada gençler ve kızlar kategorilerinde birinciliği elde eden Yüksekova İsmet Alkan Anadolu Lisesinin, grup yarışmalarında Hakkari'ye temsil edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.