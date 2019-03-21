Hakkâri'de ‘satranç il birinciliği' müsabakası

Hakkari'de düzenlenen ‘satranç il birinciliği' müsabakası renkli görüntülere sahne oldu.

Hakkâri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda yapılan müsabakaya, 18 değişik okuldan 100 öğrenci katıldı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilerin ödülleri Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ramazan Özdemir tarafından verildi.

Müsabakada gençler ve kızlar kategorilerinde birinciliği elde eden Yüksekova İsmet Alkan Anadolu Lisesinin, grup yarışmalarında Hakkari'ye temsil edeceği belirtildi.