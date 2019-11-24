İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de satranç turnuvası

Türkiye Satranç Federasyonu Hakkâri İl Temsilciliği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle satranç turnuvası düzenlendi.


Hakkâri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonunda yapılan turnuvaya, kentte görev yapan öğretmenlerle Hakkâri Üniversitesi öğretim görevlileri katıldı. Türkiye Satranç Federasyonu Hakkâri İl Temsilcisi Mustafa Özdemir ve il hakemleri, katılımcıların 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak turnuvayı başlattılar.


Oldukça çekişmeli geçen turnuva sonucunda 23 Nisan İlk ve Ortaokulundan Abdullah Sever ve Ali Çıtak ile Şehit Olçok İlk ve Ortaokulundan Zahide Yoldaş dereceye girdiler. Dereceye giren öğretmenler madalyayla ödüllendirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.