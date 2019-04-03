Hakkari'de ‘Satranç Turnuvası İl Birinciliği' müsabakası yapıldı.

Hakkâri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda yapılan turnuvaya, genç ve yıldızlar kategorisinde 23 okuldan 120 öğrenci katıldı. Müsabakanın sonunda yıldız kızlar kategorisinde il birinciliğini Hakkari Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu, il ikinciliğini ise Hakkari Cumhuriyet Ortaokulu, genç kategorisinde ise birinciliği Şemdinli Sabri Özel Ortaokulu elde etti. Dereceye girenlerin il dışı grup yarışmalarında Hakkari'ye temsil edecekleri belirtildi.

Yarışma, ödül töreni ve hatıra fotoğrafı çekiminden sonra yarışma sona erdi.

Yarışmayı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Tarım ve Orman İl Müdürü Vahap Şimşek, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri de izledi.