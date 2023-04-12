Hakkari'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantıda; 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Hakkari'de alınacak tedbirler görüşülerek değerlendirildi.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve ilgili birim müdürleri katıldı.