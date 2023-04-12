İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.


Toplantıda; 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Hakkari'de alınacak tedbirler görüşülerek değerlendirildi.


Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.