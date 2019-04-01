Hakkari'de seçimi kazananlar belli oldu

Hakkari'de yapılan seçimlerde il belediye başkanlığını Halkların Demokratik Partisi (HDP) kazanırken, AK Parti ise 3 ilçe ve 3 beldede galip geldi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre kazanan adaylar ve partiler belli olmaya başladı. Buna göre HDP'nin Hakkari Belediyesi eş başkan adayları Cihan Kahraman ve Seher Kadiroğlu Ataş ile Yüksekova Belediyesi eş başkan adayları Remziye Yaşar ve İrfan Sarı kazandı.

AK Parti 3 ilçeyi kazandı

AK Parti, HDP'nin elinde olan ve kayyumun atandığı Çukurca'yı Ensar Dündar ile Şemdinli'yi ise aday gösterdiği Tahir Saklı'yla kazanırken, elindeki Derecik ilçesini ise mevcut başkan Ekrem Çetinkaya ile yeniden kazandı.

AK Parti'nin Durankaya adayı İsmail Demirci, Yüksekova Büyükçiftlik adayı Rüştü Zeydan ve Esendere beldesi adayı Dırbaz Büyüksu da oyların çoğunluğunu alarak, başkan seçildiler.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde AK Parti'nin oy oranı, bir önceki seçime göre arttı.