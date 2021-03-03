Hakkari'de şehir içi servisler denetlendi

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekipler, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan servisleri denetledi. Tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini ifade eden ekipler; maske, mesafe ve hijyen kurallarının önemini yeniledi. Kurallara uyan servis sürücülerine teşekkür eden ekipler, pandemi sürecinde en iyi il arasında yerine alan Hakkari'de yeni vakaların görünmemesi için tedbirlerin elden bırakılmaması uyarısında bulundular.