Hakkari'de şehit çocukların onuruna yemek

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesi ile şehit ve gazi çocukları Hakkari Orduevinde verilen yemekte şehit ve gazi çocuklarıyla tek özel ilgilendi. Tuğgeneral Alper Paşa'nın şehit ve gazi çocuklarına göstermiş oldukları sıcak ve samimi ilgi ise çocukları mutlu etti. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Hakkari Vakfı Başkanı Abdurrahman Er, “Dernek olarak Tugay komutanımızın şehit ve gazi ailelerimizin çocuklarına göstermiş oldukları samimi ve yakın ilgilerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

Çocuklara tek tek dağıtılan hediyelerden sonra toplu fotoğraf çekildikten sonra program sona erdi. Yemeğe şehit ve gazi çocukları ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Kurmay Başkanı Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Merkez Komutanı Albay Engin Kardeş ve diğer rütbeliler katıldı.