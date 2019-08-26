Hakkari'de şehit inşaat işçileri anıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova Dağlıca yol yapım inşaat işinde çalışırken PKK terör örgütü tarafından 26 Ağustos 2016 tarihinde şehit edilen 3 işçi anıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Derneği Hakkari Şube Başkanı Abdurrahman Er, yaklaşık 3 yıl önce terör örgütü tarafından şehit edilen 3 inşaat işçisi ile ilgili bir açıklama yaptı. Basın açıklamasına dernek üyeleri ve Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya katıldı. Burada basın açıklamasını okuyan Başkan Er, ”Bugün 26 Ağustos 2019 bundan tam 3 yıl önce 26 Ağustos 2016 tarihinde taahhüdümüz altında yapımı devam eden Yüksekova Dağlıca yol yapım inşaat işine sabaha doğru araçlarıyla yol yapım güzergahına çalışmaya giderken yolda önleri kesilip araçtan indirilen çalışanlarımızı yere sererek silahla kafalarına ateş etmek suretiyle gencecik 3 çalışanımızı olay yerinde şehit edip yaşam haklarına son vermişlerdir. Olayın seneyi devresinde şehitlerimizi anmak ve son zamanlarda Şemdinli Yüksekova ve Çukurca ilçelerimizde onlarca sivil ve savunmasız sadece ve sadece ailelerinin geçimini sağlamaya çalışan işçilerin terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesini nefretle şiddetle kınıyoruz. O günü unutmak seyirci kalmak mümkün mü? Yüksekova'da, Van'da anaların ağıt seslerini keşke bir duysaydınız. Ağlamamak, hüzünlü olmamak asla mümkün değildi. Geride gözü yaşlı anne ve babalar yetim ve öksüz çocuklar bırakmışlardır. Ailelerine yüce Allah'tan tekrar sabırlar diliyorum” dedi.

PKK terör örgütüne seslendiğini ifade eden Er, “Ne için, kimin için, buna ne hakkınız vardı? Allah'tan hiç mi korkmadınız? Bu halkın genç bedenleri bu ölümleri asla hak etmemişlerdi. Bunu yapanları nefretle, şiddetle tekrar kınıyoruz. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Terör örgütü PKK bölgemizde yıllardır aynısını yapıyor. Bebek, kadın, genç, yaşlı demeden yıllarca binlerce insanımızı katlettiler. Bölgemize kan kusturdular. Kimisine ateş açmak suretiyle, kimisine arabası geçerken uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirilmesiyle, kimisini evinin önünde çocukların masum bakışları karşısında canice yaşam haklarına son verdiler. Yaşam haklarını gasp eden bu anlayışa bu zulme dur demeliyiz. Bölge halkını derinden üzen bu terör olaylarının karşısında Tepkimizi göstermeli artık susmamalıyız. Sustukça tepkimizi göstermedikçe bu yapılanlara bizlerde ortak olmuş oluruz. Başta Terör destekçileri olmak üzere Terör örgütünün nefretle şiddetle kınıyoruz. Bu acı olayları hafızamızdan silmek unutmak hoş görmek asla mümkün olmayacaktır” şeklinde konuştu.

“PKK savunmasız insanları hedef alıyor”

Terör örgütü PKK'nın, son zamanlarda savunmasız masum ve günahsız sivilleri hedef alan saldırılarının artık milletin canına tak ettiğini ifade eden Başkan Er, “Bölgemizde huzur ve istikrar arıyoruz. Yatırımcıyı bölgemize çekmeye çalışırken bu tür olayların yaşanması hem insanlarımıza hem ülkemize hem de bölgemize büyük zarar veriyor. Terör sadece Türkiye'nin sorunu değil tüm dünyanın sorunudur. Yapılan her terör eylemi bölgenin işine aşına yatırımına en büyük engeldir” dedi.

“Hakkari'nin artık terörle anılmasını istemiyoruz”

Hakkari'nin artık terörle anılmasını istemediklerini belirten Başkan Er, ”Hakkâri olarak artık şehrimizin terörle anılmasını asla istemiyoruz. Terörün en fazla zarar verdiği ve tahrip ettiği ildir Hakkâri. Kimimizi köyümüzden, meramızdan, yaylalarımızdan kopardı. Kimimiz, teröre karşı çıkıp mücadele verdiği için ölümle tehdit edildi, kimisi de bu uğurda şehit oldu, kimi de yaralanıp gazi unvanını aldı. Ülkemizde gözyaşının akıtılmadığı, terörün tahrip etmediği yerleşim yeri kalmamıştır. Hükümetimizin kararlı duruşu ile güvenlik güçlerimiz tarafından Hakkari ilimizde terör örgütü tamamıyla bölgeden koparılmış, yaşam alanları yok edilmiş ve şu an itibarıyla Türkiye'nin en güvenilir kenti olmuştur. Bu anlamda emeği geçenlerden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve tüm güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ediyorum. 26 Ağustos 2016 tarihinde şehit edilen çalışanlarımıza seneyi devresinde tekrar yüce Allah'tan rahmet kederli ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Basın açıklamamıza destek olan yanımızda duran Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya ve ekibine de yürekten teşekkür ediyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.