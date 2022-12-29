İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de şehit Korkmaz için Mevlid-i Şerif okutuldu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Nedim Korkmaz için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı.


1 Aralık 2022 tarihinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Hakkarili Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz için Ulu Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Memur-Sen Hakkari Şube Başkanı Nihat Gür, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ramazan Özdemir, şehidin babası Ramazan Korkmaz, asker, polis kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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