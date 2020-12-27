Hakkari'de şehit Özbent için tören düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında içinde bulunduğu loderin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent için Hakkari'de tören düzenlendi.

Muş'un Bulanık ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Mehmet Özbent, Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında içinde bulunduğu loderin üzerine çığ düşmesi sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Şehit Özbent için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Dağ ve Komando Tugayı Komutan Vekili piyade Albay Kemal Kahraman, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, AK Parti eski il Başkanı Nurettin Fırat, CHP Başkan Yardımcısı Metin Karaman, polis, asker ve bazı kurum amirleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duanın ardından şehidin naaşı, ailesinin ikamet ettiği İzmir Torbalı'ya gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova havaalanına uğurlandı.