Hakkari'de “Şehit Teğmen Özatak Sergisi” açıldı

Hakkari'de 33. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri ve Şehit Teğmen Abduselam Özatak Sergisi açıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şubesi Başkanlığı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından düzenlenen ‘33. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri ve Şehit Teğmen Abduselam Özatak Sergisi' açıldı. Hakkari Üniversitesi Rektörlük Fuaye salonunda düzenlenen sergiye Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, İl Turizm ve Kültür Müdürü İdris Ağacanoğlu, şehit Onur Yaman'ın babası Muhammed Yaman, şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın babası Canpolat Usta, Şehit Teğmen Abduselam Özatak'ın ailesi, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, şiirlerin okunması ile devam etti. Türkiye Gaziler ve Şehitler Aileler Vakfı Hakkari Şubesi Başkanlığı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er'in konuşmasının ardından, şehitlerin özgeçmişinin okunması sırasında duygulu anlar yaşandı.

İlk olarak Diyarbakır'da şehit olan Ulaştırma Er Onur Yaman'ın babası Muhammed Yaman, yaptığı konuşmada, “Hepimizin acısı aynıdır. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Acımız ve gururumuz aynıdır. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun” dedi.

Şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'ın babası Canpolat Usta ise Afrin'de şehit düşen oğlundan söz ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit babanın gözyaşları, salondaki şehit ailelerini de duygulandırdı. Konuşmaların ardından plaket takdimi ile devam eden program, serginin gezilmesi ile sona erdi.