Hakkari'de şehit uğurlama töreni

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında yapılan ikmal faaliyeti sırasında helikopterden inerken yaralanarak şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Toprak, törenle memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Kalyanu Dağı bölgesinde yapılan ikmal faaliyeti sırasında helikopterden inerken düşme sonucu yaralanan Müslüm Toprak, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü. Şehit Toprak için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Dağ ve Komanda Tugay Komutanı Kurmay Başkanı Topçu Kurmay Albay Özkan Şenol, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adalet Komisyon Başkanı Tuğrul Durmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, İYİ Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, kurum amirleri, polisler ve şehidin silah arkadaşlarının katıldığı tören, şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başladı.

İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün okuduğu duanın ardından Şehit Toprak'ın naaşı memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine uğurlandı.