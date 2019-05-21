Hakkari'de şehit ve gazi ailelerine iftar yemeği

Orduevinde verilen iftar yemeğine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala, Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Başkan Yardımcısı Emrullah Kaya ve çok sayıda şehit ve gazi ailesi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programında konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, davete iştirak eden şehit ve gazi ailelerine teşekkür ederek her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Vali Akbıyık, Kıbrıs gazilerine berat ve madalyalarını verdikten sora şehit aileleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.