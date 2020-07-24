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Hakkari'de şehitler için mevlit programı düzenlendi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Van’daki uçak kazası şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Van'daki uçak kazası şehitleri başta olmak üzere tüm şehitler için mevlit programı düzenlendi.


H. Sait Camii'nin bahçesinde düzenlenen mevlit programına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, polis memurları ve bazı kurum amirleri katıldı. Şehitler için okunan mevlidin ardından dualar edildi.


Program, yapılan ikramlarla sona erdi.

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