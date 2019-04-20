Hakkari'de şehitlere uğurlama töreni

Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır hattında bulunan askeri üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan hain saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli erler için Hakkari'de tören düzenlendi.

Çukurca ilçesi sınır hattında bulunan Seriberi Askeri Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan hain saldırı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli erler Şevket Çetin (Kırıkkale), Yener Kırıkçı (Ankara), Erhan Çiyapul (Iğdır) ve Murat Şahin (Giresun) için Hakkari Dağ Komando Tugayında uğurlama tören düzenlendi. Hakkari Valisi Idris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala, Mustafa Duruk, Aziz Gölbaşı, Tugay Komutanı Tuğgeneral Muamer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoglu, Hakkari Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, askeri personel ve kurum müdürlerin katıldığı tören, şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla başladı. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duanın ardından şehitlerin naaşları memleketlerine gönderilmek üzere askeri helikopterlerle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanına gönderildi.