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Hakkari'de sıcak asfalt çalışması

Hakkari Belediyesi tarafından soğuk havaya rağmen kent genelinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.


Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Pehlivan Mahallesi İtfaiye Caddesi ile Dağgöl Mahallesi Ertuşlar semtindeki yolların asfaltlanması için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Vekili Epcim'in etrafında toplanan mahalle sakinleri, çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.


Stabilize serme çalışmalarının ardından Pehlivan Mahallesi İtfaiye Caddesi ile Dağgöl Mahallesi Ertuşlar yollarına sıcak asfalt dökülmeye başlanacağı belirtildi.

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