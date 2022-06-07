Hakkari'de ‘Sıfır Atık Dünya Ortak Evimiz' etkinliği

Hakkari Valiliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce ‘Sıfır Atık Dünya Ortak Evimiz' sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programa Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik Spor Müdürü Emin Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, AFAD Müdürü Resul Karadeniz, kurum personeli ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nazmi Yakar, 1972 yılında İsveç'in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda alınan bir kararla 5 Haziran'ın Dünya Çevre Günü olarak kabul edildiğini söyledi. Müdür Akar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 21 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan genelge ile 5 Haziran'ın içinde bulunduğu haftayı Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edilmiştir. 2022 yılı Bakanlığımızın ‘Sıfır Atık Dünya Ortak Evimiz' sloganı ile her yıl Çevre Haftası farklı bir tema ile kutlanmaktadır. Sıfır atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanmasını, atık oluşum sebeplerini gözde geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ve minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağın ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Sıfır Atık Projesi'ne 2017 yılında Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başta Cumhurbaşkanı Külliyesi ve Bakanlığımızda il stardı verilmiştir. Bakanlığımızca kamu kurumları başta olmak üzere ülkemizin en ücra noktasına kadar sıfır atık projesinin yaygınlaştırması için çalışmalarımız devam edecektir. Amacımız gelecek nesillerimize yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır. Çevre Haftası programımızda destek veren Hakkari Belediyesi, Hakkari Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik Spor Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü ve tüm sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu.

Program sıfır atıkla ilgili tiyatro gösterimi sunumu ve Güzel Sanatlar Lisesi'nin hazırladığı müzik dinletisi sonrasında gerçekleştirilen ödül töreni ile etkinlik sona erdi.