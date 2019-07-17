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Hakkari'de sigara, şarjör ve kalaşnikof üst kapağı ele geçirildi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetinde gümrük kaçağı sigara ve silah malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetinde gümrük kaçağı sigara ve silah malzemesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi Aydınlık mezrasında yapılan arama tarama faaliyetinde; 14 bin 500 adet kaçak sigara, 550 adet adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği üst kapağı, 420 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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