Hakkari'de sigara ve nargile denetimi

4207 sayılı 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun' ile kamuya açık olan tüm kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesinin yasak olduğu tekrar iş yerlerine hatırlatıldı. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova ilçesinden gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri kentin birçok yerinde sigara ve nargile denetimi yaptı. İş yerleri tek tek denetlenerek kapalı alanda sigara ve nargile içilmemesi konusunda iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundular.