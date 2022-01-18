İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari'de sigara ve nargile denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri birçok iş yerinde sigara ve nargile denetimi yaptı.


4207 sayılı 'Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun' ile kamuya açık olan tüm kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesinin yasak olduğu tekrar iş yerlerine hatırlatıldı. Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yüksekova ilçesinden gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri kentin birçok yerinde sigara ve nargile denetimi yaptı. İş yerleri tek tek denetlenerek kapalı alanda sigara ve nargile içilmemesi konusunda iş yeri sahiplerine uyarılarda bulundular.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.