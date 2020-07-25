Hakkari'de şiir ve ses yarışması düzenlendi

Hakkari'de, ‘Bir şiir, bir ses' ile ‘Sahne sırası sende' kategorilerinde şiir ve ses yarışması düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kültür ve sanat yarışmaları kapsamında gençlik merkezleri arasında düzenlenen ‘Bir şiir, bir ses' ve ‘Sahne sırası sende' yarışmaları Hakkari'de gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar ve Gençlik Merkezi Şube Müdürü Nevzat Yılmaz'ın katıldığı yarışmalara merkez ve ilçelerden yaklaşık 80 yarışmacı katıldı. Korona virüs tedbirlerinin alındığı yarışmada 14-17 ila 18-25 yaş kategorilerinde yapıldı.

Dereceye girenlere ödüllerinin verildiği yarışmada, il birincileri ise bölge yarışmalarına katılmaya hak kazandı.