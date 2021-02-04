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Hakkari'de sıkı fiyat denetimi

kasa çıkış fiyatlarını denetledi.


Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, büyük marketler olmak üzere birçok iş yerini sıkı bir şekilde denetledi. İşletmelerden fabrika satış faturası ve satış fiyatı üzerinde hassasiyetle duran denetim ekibi, ürünleri gişede kontrol ederek, fahiş fiyattan satılıp satılmadığına baktılar. Denetim ekipleri, alışveriş yapan vatandaşların mağdur olmaması için ürünlerini etiketsiz ve fiyatlarını göstermeksizin satışa sunanlara gerekli uyarılar yaptı. Uyarıları dikkate almayan işletmelere ise gerekli cezai işlem yapılacağı hatırlatıldı.

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