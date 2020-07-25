Hakkari'de sıkıştırılmış beton çalışması sürüyor

Hakkari Belediyesi, ‘2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Projesi' kapsamında, ara sokakları sıkıştırılmış betonla yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın startını verdiği sıkıştırılmış beton çalışmaları, bir çok noktada devam ediyor. Gazi Mahallesi'nde devam eden çalışmalar ile mahalle güzel bir görünüme kavuşurken,'2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Projesi' kapsamında, birçok mahalle yolunun sıkıştırılmış beton ile yenileneceği öğrenildi.

Doğalgaz hattı döşeme çalışması nedeniyle birçok yolun kullanılamaz halde olduğunu ifade eden vatandaşlar ise, sıkıştırılmış beton ile kapatılan yolların ivedilikle bitirilmesi talebinde bulunarak, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.