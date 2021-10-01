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Hakkari'de silah ve mayın ele geçirildi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde silah ve mayın ele geçirildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde silah ve mayın ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “30 Eylül 2021 günü Derecik ilçesi mülki sınırları içerisinde araziye gömülü vaziyette; 1 adet MG-3 makineli tüfek ve 1 adet anti personel mayını ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

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