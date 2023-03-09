Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda; 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 197 adet fişek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.