İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen istihbarı çalışmalar neticesinde, merkez kırsalında operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda; 2 adet AK-47 kalaşnikov piyade tüfeği, 6 adet kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 197 adet fişek ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.

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