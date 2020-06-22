Hakkari'de ‘Sınav Koordinasyon Kurulu' toplantısı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesi alınacak tedbirlerle ilgili ‘Sınav Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.

Hakkâri Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan toplantıya Vali Yardımcısı İdris Koç, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Irmak, İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi Mustafa Kılıç, Hakkâri Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Hakkâri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Erdoğan Bada, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Übeyit Döner, İl Sağlık Müdürü Hamdullah Kara, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkâri Üniversitesi Genel Sekreteri ve ÖSYM Hakkâri İl Merkezi Sınav Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hayrettin Yılmaz katıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda sınava girecek adaylara yönelik korona virüsü salgınına karşı koruyucu önlemler gündeme alındı. Sınavlardan önce binalar dezenfekte edilip sıralar arasındaki mesafe, sosyal mesafe kurallarına uygun hale getirilmesi kararlaştırılırken, sınav binasının bahçesine görevli ve adaylardan başka kimsenin alınmayacağı, sınav sabahı görevlilere ve adaylara dezenfektan, maske, eldiven (sadece görevliler için) ve dezenfektan mendilinin ÖSYM tarafından dağıtılacağı, adayların ve görevlilerin sınav binalarına alınmalarında sosyal mesafe kurallarına uyulacağı belirtildi.