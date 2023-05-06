Hakkari'de sineklere karşı ilaçlama çalışmaları

Belediye ilaçlama ekibi, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için sivrisinek, karasinek ve diğer rahatsız edici vektörlerle mücadelede en doğru zaman olan larva döneminde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Erken dönemde yapılan larva mücadelesi ile sivrisinekler henüz yumurta evresindeyken yok ediliyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sırasında doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen biyolojik mücadele yöntemleri kullanılıyor.

Sineklerle mücadelenin iklim ve hava şartlarına göre değişmekle birlikte her mevsim farklı bir uygulama yapıldığını söyleyen belediye ilaçlama ekibi, bu aylarda en küçük su birikintisinde larvasit mücadelesi yaptıklarını söylediler.