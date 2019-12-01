Hakkari'de sinema atölyesi sona erdi

Hakkari Üniversitesi öncülüğünde yürütülen "İstanbul'dan Hakkari'ye Sinemanın Yeni Yolu" projesi kapsamında kentte ilk kez düzenlenen sinema atölyesi tamamlandı.

Hakkari Üniversitesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde Öğretim Görevlisi İbrahim Faruk Kurukaya tarafından organize edilen atölye, 25 Kasım tarihinde başlamıştı. 5 yönetmenin katıldığı ve 50 saat teorik ve pratik derslerin verildiği sinema atölyesi, Meydan Medresesi'nde verilen dersle sona erdi. Atölyeye katılan öğrenciler, tarihi mekanda kısa film ve kurmaca film çalışması yaptılar.

Yazar ve yönetmen Abdülhamit Güler, kursiyerlere kurgu, görüntü, yönetmelik ve yöntem arayışı konu başlıklarında sunum yaptı.

Yapılan eğitimle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan yazar ve yönetmen Abdülhamit Güler, verimli bir çalışmaya imza attıklarını ifade etti. Derslerin bitmesiyle atölye çalışmalarına 2 haftalık bir ara verdiklerini anlatan Güler, “Atölyeye 100 civarı başvuru oldu. Hakkari gibi küçük bir şehir için gayet güzel bir ilgi. Başvuran herkesi alamadık. Bir mülakat sistemi yapmak zorunda kaldık. 40 kişilik bir mevcutla atölyeyi tamamladık. Açıkçası bu kadar ilgi olacağını beklemiyordum. Hakkari zaten coğrafi olarak da dezavantajlar barındıran ve son 40 yıldır belli bir süreçten geçmiş, zor zamanları atlatmaya çalışan bir yer. Bunun bir yansıması olarak gençlerin heyecanları tatmin edebilecekleri, kendilerine bir doyum noktası aradıkları görünüyor. Sinemada, sanatta üretim alanı olarak gençlerin kendilerini heyecanlarını ifade edebilecek alan olarak çok önemli bir mecra. Hakkari'de gençlerin bunun farkına vardığını ya da böyle çalışmalar yapıldıkça bu farkındalığın artacağını gördük. Bunun artarak devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sinema atölyesi kursiyerlerinden Burhan Tetik ise, önce fotoğrafçılıkla alakalı ilgisinin olduğunu, fakat teknik olarak fazla bilgi sahibi olmadığını ve atölye sayesinde farklı bilgiler edindiğini söyledi.